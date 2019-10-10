Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье

Победа киприотов в Казахстане отложила выход России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней.

Наша команда гарантирует себе путевку на Евро в воскресенье, 13 октября, если не проиграет в Никосии. Тогда у российской сборной будет как минимум 19 очков, и она станет недосягаемой для соперников (перед киприотами будет преимущество по личным встречам).

А сборная Бельгии, разгромив Сан-Марино, уже завоевала право сыграть в финальном турнире.

Группа I И В Н П М О 1. Бельгия 7 7 0 0 28-1 21 2. Россия 7 6 0 1 22-4 18 3. Кипр 7 3 1 3 13-7 10 4. Казахстан 7 2 1 4 9-11 7 5. Шотландия 7 2 0 5 5-17 6 6. Сан-Марино 7 0 0 7 0-37 0

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия— Бельгия

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр

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