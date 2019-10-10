Россия может оформить путевку на Евро-2020 в воскресенье

Победа киприотов в Казахстане отложила выход сборной России на чемпионат Европы-2020 как минимум на несколько дней — до игры в Никосии.

Наша команда гарантирует себе путевку на Евро уже в воскресенье, если:

— победит Шотландию и Кипр;

— победит Шотландию и сыграет вничью с Кипром;

— сыграет вничью с Шотландией и победит Кипр;

— сыграет вничью с Шотландией и Кипром (дома мы выиграли 1:0);

— проиграет Шотландии 0:1 (в гостях мы выиграли 2:1), победит Кипр.

Группа I И В Н П М О 1. Бельгия 6 6 0 0 19-1 18 2. Россия 6 5 0 1 18-4 15 3. Кипр 7 3 1 3 13-7 10 4. Казахстан 7 2 1 4 9-11 7 5. Шотландия 6 2 0 4 5-13 6 6. Сан-Марино 6 0 0 6 0-28 0

10 октября. Бельгия — Сан-Марино, Россия — Шотландия.

13 октября. Казахстан — Бельгия, Кипр — Россия, Шотландия — Сан-Марино.

16 ноября. Кипр — Шотландия, Сан-Марино — Казахстан, Россия — Бельгия.

19 ноября. Сан-Марино — Россия, Шотландия — Казахстан, Бельгия — Кипр.

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