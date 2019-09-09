Сборная России проводит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Казахстаном. Игра в Калининграде начнется в 21.45 (время — московское).

В пятницу сборная России в Глазго победила Шотландию (2:1). С командой Казахстана команда Станислава Черчесова встречалась в марте на ее поле — и выиграла со счетом 4:0.

После половины отборочного турнира — 5 игровых дней — в группе I лидирует Бельгия — 15 очков. У России — 12 баллов и второе место (дающее путевку в финальный турнир, которую команда может оформить уже в октябре). У Казахстана — 7 очков, у Шотландии — 6, у Кипра — 4, у Сан-Марино — 0.

Более чем за час до игры стали известны стартовые составы команд. У России с первых минут должны выйти: Гильерме — Мариу Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков — Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев — Антон Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев — Артем Дзюба..

Первый канал покажет матч Россия — Казахстан в прямом эфире. Трансляцию можно посмотреть здесь.

«СЭ» проведет трансляцию матча Россия — Казахстан. Начало онлайна — 21.45 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира