Стал известен стартовый состав сборной России на матч отборочного турнира Евро-2020 против Казахстана. С первых минут на поле появится Юрий Жирков. Для 36-летнего защитника это будет 90-й матч за национальную команду.

В стартовом составе выйдут: Гильерме — Мариу Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Юрий Жирков — Ильзат Ахметов, Магомед Оздоев — Антон Миранчук, Александр Головин, Денис Черышев — Артем Дзюба.

Запасные — Андрей Лунев, Сослан Джанаев, Роман Нойштедтер, Максим Беляев, Сергей Петров, Руслан Камболов, Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Алексей Ионов, Федор Кудряшов, Федор Смолов, Николай Комличенко.

Россия — Казахстан: отборочный турнир чемпионата Европы-2020, 9 сентября 2019, онлайн-трансляция матча, начало — в 21.45 (время московское)