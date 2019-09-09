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Россия — Казахстан: Мариу Фернандес открыл счет в концовке встречи

9 сентября 2019, 23:29
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Защитник сборной России Мариу Фернандес открыл счет в отборочном матче Евро-2020 против команды Казахстана.

На 89-й минуте Юрий Жирков на фланге заработал штрафной. После подачи Александра Головина Фернандес в борьбе с защитником успел пробить с линии вратарской и пробил вратаря соперника.

Россия — Казахстан

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