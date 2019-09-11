Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в таблице бомбардиров отборочных турниров чемпионатов Европы за всю историю. Он забил четыре мяча в матче со сборной Литвы (5:1).

В активе Роналду 25 мячей. Лучшим бомбардиром отбора до этого был ирландец Робби Кин — 23 гола.

Также Роналду удерживает звание лучшего бомбардира в составе европейских сборных во всех турнирах. Он забил 93 мяча в 160 играх.