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Роналду стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы

13:50
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вышел на первое место в таблице бомбардиров отборочных турниров чемпионатов Европы за всю историю. Он забил четыре мяча в матче со сборной Литвы (5:1).

В активе Роналду 25 мячей. Лучшим бомбардиром отбора до этого был ирландец Робби Кин — 23 гола.

Также Роналду удерживает звание лучшего бомбардира в составе европейских сборных во всех турнирах. Он забил 93 мяча в 160 играх.

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