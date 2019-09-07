Роналд Куман считает, что Голландия играла на победу больше, чем Германия

Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман прокомментировал волевую победу над командой Германии (4:2) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы играли на победу больше, чем они, — цитирует официальный сайт УЕФА Кумана. — Мы сохранили терпение. Хотя у Германии было два хороших шанса после перерыва, они, возможно, немного устали, пока закрывали свободные зоны.

Германия — Голландия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира