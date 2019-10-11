Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Ромелу Лукаку: «Сборная Бельгии должна идеально закончить отборочную кампанию»

11 октября 2019, 01:52
Теги:

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился впечатлениями от 50-го за национальную команду. В игре отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино (9:0) он оформил дубль.

— У меня нет ощущения, что я выполнил свою миссию, — цитирует форварда официальный сайт УЕФА. —  Возможно, это было 20 голов назад. Но сегодня еще и день рождения моей мамы. Она будет счастлива! 9:0 — хороший результат, но мы хотели бы забить еще один гол и побить рекорд.

Самое главное, мы показали, что являемся командой. Несмотря на уровень соперника, продемонстрировали качество и интенсивность. Теперь должны идеально закончить кампанию.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
4
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир