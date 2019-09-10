Роберто Мартинес: «Бельгии важно финишировать на первом месте в группе»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал разгромную победу над командой Шотландии (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Мы знали, что это было очень важным сегодня, — цитирует официальный сайт УЕФА Мартинеса. — Практически квалифицировались, дальше Сан-Марино. Важно финишировать на первом месте в группе. Сегодня мы объединили качество, которое у нас есть, с тяжелой работой с самого начала встречи. Каждый гол был красивым. Мы создали хорошие моменты, и два центральных защитника забили.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира