Роберто Манчини: "Я не мог проигнорировать Квальяреллу"

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подготовке команды к матчам квалификации Евро-2020 против Финляндии (23 марта) и Лихтенштейна (26 марта).

– Италия должна побеждать в обоих матчах, – цитирует Манчини Football Italia. – Особенное значение имеет первая игра, когда важна мотивация и наш настрой. Мы должны хорошо подготовиться к этим встречам, потому что может случиться все что угодно. Финляндия находится в тонусе и игра с ними точно не будет легкой прогулкой.

Вызов Квальяреллы? Он продолжает забивать и я не мог ему не позвонить. Да, он не молод, но я считаю, что Фабио все еще может помочь нам.

В нынешнем сезоне 36-летний Фабио Квальярелла принял участие в 29 официальных матчах за "Сампдорию", забил 21 гол и отдал 7 результативных передач. Форвард лидирует в списке бомбардиров чемпионата Италии, опережая нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и игрока "Милана" Кшиштофа Пентека на 2 мяча.