Резиуан Мирзов: "Дебют в сборной – это для любого футболиста событие. Я очень старался"

Полузащитник тульского "Арсенала" Резиуан Мирзов в интервью "СЭ" признался, что старался проявить себя в дебютном матче за сборную России. Он стал автором одного из голов в контрольном матче с "Чертаново" в Новогорске (6:0).

– Говорят, в матче с "Чертаново" вы были одним из лучших. За полчаса, что отвел вам на поле Станислав Черчесов, успели и сами забить, и Федору Чалову отдать голевую.

– Дебют в сборной – это для любого футболиста событие, пусть игра и не считается официальной. Я очень старался, делал все, что мог, в итоге поучаствовал в двух голах. Приятно.

– Черчесов обмолвился, что у всех игроков было конкретное задание. У вас – какое?

– Это уже наша внутренняя кухня. Могу лишь сказать, что всегда лучше играть, чем тренироваться. Хороший получился матч, отработали какие-то взаимодействия. Вышли-то в таком составе первый раз.

– Что услышали от Станислава Саламовича после матча? Похвалил?

– Пока разговора с тренером не было (интервью состоялось в понедельник вечером – Прим. "СЭ"). (Александр Кружков)

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