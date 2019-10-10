Раздевалка сборной России после победы над Шотландией. Фото
10 октября 2019, 23:59
Сборная России выложила фотографию из раздевалки после победы в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 над Шотландией (4:0). Для выхода в финальный турнир россиянам в воскресенье достаточно сыграть вничью с Кипром.
Победная раздевалка @TeamRussia ??? pic.twitter.com/XGNar1ta7n— Сборная России (@TeamRussia) October 10, 2019
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