Раздевалка сборной России перед матчем с Казахстаном

Сегодня сборная России проведет очередной отборочный матч Евро-2020. В Калининграде подопечные Станислава Черчесова встретятся с командой Казахстана.

В Twitter появились фотография раздевалки сборной России перед матчем. Команда сыграет в красной форме. Капитаном будет нападающий Артем Дзюба.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира