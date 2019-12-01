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Райан Гиггз: «Из инцидента с флагом Бэйла раздули много шума»

1 декабря 2019, 21:53

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз считает, что СМИ придали слишком много значения инциденту с Гаретом Бэйлом. После выхода на Евро-2020, форвард «Реала» сфотографировался с флагом Уэльса с надписью «Уэльс. Гольф. Мадрид. В этом порядке».

— Не знаю, какое отношение имеет Гарет к этому моменту, но из этого определенно раздули много шума, — цитирует Goal Гиггза. — Это был особенный вечер для Гарета, он сыграл ключевую роль во второй игре за три дня. Он до этого не играл, все зависело от его формы и профессионализма.

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