Райан Бабел: «Вейналдум сказал мне: «Ты как вино. Чем старше, тем лучше»

Вингер сборной Голландии Райан Бабел прокомментировал разгромную победу над Эстонией (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— До матча мы поняли, что, если не сосредоточимся с самого начала, то это может быть трудный вечер, — цитирует официальный сайт УЕФА Бабела. — Было здорово забить первые два гола. Я тот игрок, которому нужно доверие. Больше не являюсь одиним из молодых футболистов в команде, поэтому стараюсь компенсировать потерю скорости, используя свой опыт. Вейналдум несколько дней назад сказал мне: «Ты как вино. Чем старше, тем лучше».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира