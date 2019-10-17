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Рами поддержал военную операцию Турции на территории Сирии

17 октября 2019, 15:44
Адиль Рами.
Адиль Рами.
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Защитник «Фенербахче» Адиль Рами поддержал действия армии Турции в рамках антитеррористической операции на территории Сирии. В своем Instagram 33-летний игрок поставил аватар, на которой он приложил вытянутую правую руку к виску.

Ранее таким жестом отметились футболисты сборной Турции в отборочных матчах Евро-2020 с Албанией (1:0) и Францией (1:1). Из-за этого УЕФА открыла дело в отношении Турецкой футбольной федерации.

Рами известен по своим выступлениям за «Валенсию», «Милан», «Севилью» и «Марсель». В «Фенербахче» он играет с 2019 года.

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