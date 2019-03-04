Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧЕ-2020

Официальный Твиттер сборной Украины опубликовал заявку команды на ближайшие игры в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы 2020 года против Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта). Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий не включен в список вызванных футболистов. В числе вызванных - бывший игрок "Уфы", полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко включил в список следующих игроков:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания).
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутько, Николай Матвиенко (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все - "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).
Полузащитники: Евгений Коноплянка ("Шальке"), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).
Резерв: Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).
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Наш склад🇺🇦!#МиЗбірна pic.twitter.com/qZstmuAOEQ– ФФУ/FFU (@FFUKRAINE) 4 марта 2019 г.