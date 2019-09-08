Рахим Стерлинг: «Первый гол немного успокоил наши нервы»

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг после победы над Болгарией в матче отборочного турнира Евро-2020 (4:0) отметил, что ему нужно улучшать результативность.

— Мы всегда знали, что первый гол был жизненно важен, — цитирует пресс-служба УЕФА Стерлинга. — Он немного успокоил наши нервы. Думаю, мы красиво сыграли. Что касается меня, то нужно больше стабильности. Я должен попытаться улучшить результативность в сборной, и мне нужно наверстать упущенное.