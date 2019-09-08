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Просинечки покинул пост главного тренера сборной Боснии и Герцеговины

8 сентября 2019, 21:58
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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки покинул свой пост. Такое решение он принял после поражение в отборочном матче Евро-2020 от команды Армении (2:4), сообщает сайт федерации футбола Боснии и Герцеговины.

 — Я решил уйти в отставку. Когда возглавил команду, то верил, что мы сможем выйти на Евро-2020. Но нам не удалось этого сделать. Теперь мой преемник успеет подготовить команду к Лиге наций. Я больше не тренер, — заявил Просинечки.

Босния и Герцеговина, набрав семь очков, занимает 4-е место в турнирной таблице группы J.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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