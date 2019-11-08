Промес вызван в сборную Голландии на матчи с Северной Ирландией и Эстонией
8 ноября 2019, 16:52
Сборная Голландии назвала футболистов, вызванных на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Северной Ирландией и Эстонией. В список попал бывший футболист «Спартака» Квинси Промес, выступающий за «Аякс».
? | Myron Boadu en Calvin Stengs debuteren in de selectie van het Nederlands elftal!— OnsOranje (@OnsOranje) November 8, 2019
?? https://t.co/hgfJI3aKuN.#NIRNED #NEDEST #TheNewWave pic.twitter.com/prG3yl1qI1
16 ноября голландцы на выезде сыграют с Северной Ирландией, а 19 ноября примут Эстонию.
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