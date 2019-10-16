Президент Украинской ассоциации футбола устроил пьяный дебош на матче с Португалией

Во время матча отборочного цикла Евро-2020 между сборными Украины и Португалии (2:1) произошел инцидент с участием высокопоставленных лиц страны, утверждает Prosports.kz.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко позволил себе недопустимые вольности: Павелко в нетрезвом состоянии начал приставать к братьям Григорию и Игорю Суркисам, бывшему премьер-министру страны Валерию Пустовойтенко. Зачем-то попытался их выгнать из VIP-ложи, но получил в ответ удар по лицу. Остановить конфликт смогла только полиция.

Павелко не впервые попадает в скандальные ситуации. Так, 26 мая 2018 года в Киеве, на Олимпийском стадионе, состоялся финал Лиги чемпионов. Незадолго до этого события в столицу Украины привезли Кубок европейских чемпионов, вручаемый победителю турнира. Тогда падчерица Андрея Павелко Лиза Чаус выложила в своем Instagram вызывающие фотографии с почетным трофеем.