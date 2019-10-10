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Президент «Торпедо» подарила игровые футболки клуба президенту Футбольной ассоциации Шотландии

10 октября 2019, 17:04
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Сегодня перед матчем отборочного турнира Евро-2020 Россия - Шотландия президент «Торпедо» Елена Еленцева посетила бизнес-завтрак в резиденции посла Великобритании в Москве, информирует официальный сайт черно-белых.

На мероприятии представители «Торпедо» рассказали о клубе и презентовали игровую форму, дизайн которой выполнен в шотландском стиле. В завершении выступления президент черно-белых подарила игровые футболки «Торпедо» президенту Футбольной ассоциации Шотландии Роду Петри, генеральному директору Йану Максвеллу и именитому экс-главному тренеру сборной Шотландии Крейгу Брауну.

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Дополнительная информация

https://torpedo.ru/news/40397/

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