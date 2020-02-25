Позиция оргкомитета Россия-2020 по поводу возможной отмены Евро

Глава организационного комитета Россия-2020 и член Совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» отказался комментировать высказывание вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува о возможной приостановке турниров под эгидой УЕФА в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе.

— Мы такое комментировать не будем, — заявил Сорокин.

Шесть матчей ближайшего тура чемпионата Италии по футболу и ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдут без зрителей из-за локальной вспышки коронавируса в Северной Италии. (Евгений Белоусов)

В УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса