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Позиция оргкомитета Россия-2020 по поводу возможной отмены Евро

25 февраля 2020, 19:12
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Алексей Сорокин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Глава организационного комитета Россия-2020 и член Совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин в разговоре с «СЭ» отказался комментировать высказывание вице-президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Микеле Ува о возможной приостановке турниров под эгидой УЕФА в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе.

— Мы такое комментировать не будем, — заявил Сорокин.

Шесть матчей ближайшего тура чемпионата Италии по футболу и ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между «Интером» и болгарским «Лудогорцем» пройдут без зрителей из-за локальной вспышки коронавируса в Северной Италии. (Евгений Белоусов)

В УЕФА не исключают отмену или перенос Евро-2020 из-за коронавируса

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