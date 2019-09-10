Португалия разгромила Литву в матче отбора Евро-2020. Роналду сделал покер

Сборная Португалии с разгромным счетом победила Литву в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (5:1). Покером отметился форвард Криштиану Роналду.

Сборная Португалии набрала 8 очков и расположилась на 2-м месте в группе B, Литва с 1 баллом занимает 5-ю строчку.

В другой встрече группы B Сербия победила Люксембург. Дублем отметился защитник Стефан Митрович.

Сборная Сербии занимает 3-е место, имея в активе 7 очков. Люксембург с 4 баллами располагается на 4-й строчке.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа B

Литва — Португалия — 1:5 (1:1)

Голы: Криштиану Роналду, 7 — с пенальти (0:1). Андрюшкевичюс, 28 (1:1). Криштиану Роналду, 62 (1:2). Криштиану Роналду, 65 (1:3). Криштиану Роналду, 76 (1:4). Виллиам Карвалью, 90+2 (1:5).

Литва: Шеткус, Миколюнас, Палионис, Гирдвайнис, Андрюшкевичюс, Сливка, Шимкус, Воробьев, Куклис (Жулпа, 69), Вербицкас (Казлаускас, 77), Лаукжемис (Петравичюс, 65).

Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Рубен Диаш, Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру, Невеш, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Криштиану Роналду (Гонсалу Гедеш, 79), Жоау Феликс, Бернарду Силва (Пиззи, 89).

Судья: Найхайс (Голландия).

10 сентября. Вильнюс. Стадион ЛФФ.

Люксембург — Сербия — 1:3 (0:1)

Голы: А.Митрович, 36 (0:1). Радоньич, 55 (0:2). Тюрпель, 66 (1:2). А.Митрович, 78 (1:3).

Люксембург: Мори, Шано, Карлсон, Герсон, Янс, В.Тилль (Жоаким, 85), О.Тилль, Баррейро, Девилль (Тюрпель, 61), Родригеш, Синани (Даниел да Мота, 62).

Сербия: Дмитрович, Коларов, Рукавина, Максимович, Спаич, Ляич, Миливоевич, Катаи (Радоньич, 46), Лукич (Гачинович, 61), Милинкович-Савич (Матич, 79), А.Митрович.

Предупреждения: А.Митрович, 29. Девилль, 32. Баррейро, 37. Коларов, 53. Спаич, 56.

Судья: Масса (Италия).

10 сентября. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».