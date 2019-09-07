Португалия переиграла Сербию и одержала первую победу в отборе Евро-2020

В отборочном матче Евро-2020 сборная Сербии принимала Португалию. Гости одержали победу со счетом 4:2.

На счету нападающего португальцев Криштиану Роналду один гол в матче.

Португальцы одержали первую победу в отборочном цикле и, набрав пять очков после трех матчей, поднялись на вторую строчку. Сборная Украины сохраняет уверенное лидерство с 13 очками после 5 матчей.

Чемпионат Европы. Отборочный турнир

Группа B

Сербия — Португалия — 2:4 (0:1)

Голы: Виллиам Карвалью, 42 (0:1). Гонсалу Гедеш, 58 (0:2). Миленкович, 68 (1:2). Криштиану Роналду, 80 (1:3). Митрович, 85 (2:3). Бернарду Силва, 86 (2:4).

Сербия: Дмитрович, Миленкович, Настасич, Максимович, Коларов, Лазович (Ляич, 59), Матич, Миливоевич (Йович, 87), Тадич, Костич (Катаи, 83), Митрович.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду (Жоау Канселу, 65), Жозе Фонти, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Данилу Перейра, Виллиам Карвалью, Бруну Фернандеш (Жоау Моутинью, 85), Бернарду Силва, Гонсалу Гедеш (Жоау Феликс, 70), Криштиану Роналду.

Предупреждения: Максимович, 10. Рубен Диаш, 40. Коларов, 65. Виллиам Карвалью, 89.

Судья: Джюнейт Чакыр (Турция).

7 сентября. Белград. Стадион «Райко Митич».

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира