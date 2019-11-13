Польша сыграет в Израиле, несмотря на ситуацию в секторе Газа
16:28
Сборная Польши проведет матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля на поле соперника, сообщае пресс-служба Федерации футбола страны. На днях произошло очередное серьезное обострение в секторе Газа.
В федерации отметили, что Израиль гарантировал безопасность сборной Польши и ее болельщикам, а решение согласовано обеими сторонами и УЕФА.
Матч Израиль — Польша состоится 16 ноября в Иерусалиме.
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