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Польша сыграет в Израиле, несмотря на ситуацию в секторе Газа

16:28

Сборная Польши проведет матч отборочного турнира Евро-2020 против Израиля на поле соперника, сообщае пресс-служба Федерации футбола страны. На днях произошло очередное серьезное обострение в секторе Газа.

В федерации отметили, что Израиль гарантировал безопасность сборной Польши и ее болельщикам, а решение согласовано обеими сторонами и УЕФА.

Матч Израиль — Польша состоится 16 ноября в Иерусалиме.

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