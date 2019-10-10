Польша с Рыбусом и Крыховяком разгромила Латвию, Левандовски сделал хет-трик

Сборная Польши разгромила Латвию в матче отборочного турнира Евро-2020 — 3:0. Хет-трик оформил форвард «Баварии» Роберт Левандовски. В стартовом составе поляков появились игроки «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус.

Место в воротах Латвии занял 39-летний экс-голкипер «Москвы» Андрис Ванин, также в матче принял участие экс-хавбек «Енисея» Олег Лайзанс.

В другой встрече группы G Македония одолела Словению — 2:0, в составе которой появился защитник «Сочи» Миха Мевля.

Еще в одой встрече группы Австрия взяла верх над Израилем — 3:1. Израильтян с капитанской повязкой на поле вывел бывший хавбек «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо.

Польша с 16 очками лидирует в группе, Австрия идет второй с 13 баллами.

Чемпионат Европы

Отборочный турнир

Группа G

Австрия — Израиль — 3:1 (1:1)

Голы: Захави, 34 (0:1). Лазаро, 41 (1:1). Хинтереггер, 56 (2:1). Забитцер, 88 (3:1).

Австрия: Станкович, Драгович, Ульмер, Хинтереггер, Пош (Триммель, 63), Баумгартлингер, Ильзанкер, Лазаро, Ляймер (Шауб, 59), Арнаутович (Грегорич, 82), Забитцер.

Израиль: Марсиано, Тавата (Бен Харуш, 54), Тиби, Даса, Эльхамед, Таа (Коэн, 76), Натхо, Захави, Биттон, Даббур (Вайссман, 70), Соломон.

Предупреждения: Баумгартлингер, 31. Пош, 48. Даббур, 48. Биттон, 55.

Судья: Коллам (Шотландия).

10 октября. Вена. Стадион «Эрнст Хаппель».

Македония — Словения — 2:1 (0:0)

Голы: Эльмас, 50 (1:0). Эльмас, 68 (2:0). Иличич, 90+5 — с пенальти (2:1).

Македония: Димитриевски, Ристовски (Зайков, 81), Ристевски, Муслиу, Адеми (Тошевски, 77), Спировски, Алиоски, Николов, Эльмас, Пандев (Тричковски, 66), Несторовски.

Словения: Облак, Мевля, Стоянович, Струна, Балковец, Крхин (Попович, 48), Иличич, Куртич, Вербич (Зайц, 65), Безяк (Берич, 79), Шпорар.

Предупреждения: Пандев, 27. Муслиу, 42. Ристовски, 43. Куртич, 43. Зайков, 90+5.

Судья: Маккели (Голландия).

10 октября. Скопье. Стадион «Тоше Проески».

Латвия — Польша — 0:3 (0:2)

Голы: Левандовски, 9 (0:1). Левандовски, 13 (0:2). Левандовски, 76 (0:3).

Латвия: Ванин, Максименко, Дубра, Ягодинский, Ошс, Ругинс, Лайзанс (Тоберс, 72), Я.Икауниекс, Кигурс (Цыганик, 86), Ракелс (Карашаускс, 72), Гутковский.

Польша: Щенсны, Глик, Кендзера, Беднарек, Крыховяк, Грощицки (Франковски, 77), Рыбус (Реца, 80), Клих (Пентек, 60), Зелиньски, Шиманьски, Левандовски.

Предупреждение: Максименко, 52.

Судья: Халис Озкахья (Турция).

10 октября. Рига. Стадион «Даугава''.