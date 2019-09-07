Победная раздевалка сборной России

Сборная России после победы над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1) в официальном Twitter опубликовала фото из раздевалки.

Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.

Шотландия — Россия

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира