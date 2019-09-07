Победная раздевалка сборной России
7 сентября 2019, 01:10
Сборная России после победы над Шотландией в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 (2:1) в официальном Twitter опубликовала фото из раздевалки.
Победная раздевалка @TeamRussia ? pic.twitter.com/wN1aVBAHdj— Сборная России (@TeamRussia) September 6, 2019
Сборная России набрала 12 очков и расположилась на 2-м месте в группе I. Шотландия с 6 баллами занимает 4-ю строчку.
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
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