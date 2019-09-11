«По голу на каждого ребенка». Девушка Роналду показала, как дети радуются его покеру

Девушка форварда сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес в своем Instagram опубликовала видео того, как она вместе с детьми смотрит матч отборочного турнира Евро-2020 против Литвы (5:1). Португалец в этой игре сделал покер.

— Победоносный, уникальный, непреодолимый, неповторимый, неподражаемый, непобедимый, — написала Родригес. — Моя любовь. Мы любим тебя, Криштиану. Горжусь тобой. Четыре гола, по одному на каждого ребенка.

У Роналду — четыре ребенка. Криштиану Роналду-младший родился 17 июня 2010 года. 8 июня 2017 года у португальца появились еще два ребенка — близнецы Ева и Матеу. Имена суррогатных матерей держатся в тайне. 12 ноября 2017 года у Роналду родился первый ребенок от его девушки Джорджины Родригес — дочь Алана Мартина. При этом пресса не исключает, что сейчас девушка форварда находится в положении.