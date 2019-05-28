Первый канал покажет матч Россия - Сан-Марино

Первый канал покажет прямую трансляцию отборочного матча Евро-2020 по футболу, в котором сборная России встретится с командой Сан-Марино. Россияне выступают в Группе I, где их соперниками также являются Бельгия, Казахстан, Кипр и Шотландия.

В июне сборная России проведет два матча отборочного турнира Евро-2020. 8 июня россияне примут Сан-Марино в Саранске (начало игры - 19.00, время московское), 11 июня - Кипр в Нижнем Новгороде (21.45). "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матче Россия - Сан-Марино и Россия - Кипр.

После двух отборочных туров российская команда занимает в своей группе 2-ю строчку после Бельгии. Две лучшие сборные из каждой группы напрямую попадут в финальную часть чемпионата, еще 4 путевки будут разыграны благодаря турниру Лига Наций УЕФА.

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