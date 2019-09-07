Перишич считает, что Хорватия играла со Словакией лучше, чем на ЧМ в России

Нападающий сборной Хорватии Иван Перишич прокомментировал разгромную победу над командой Словакии (4:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы.

— Думаю, что мы играли даже лучше, чем в любом матче на чемпионате мира в России, — цитирует официальный сайт Федерации футбола Хорватии Перишича. — Почти каждое наше действие было шансом забить.

Возможно, это был ключевой матч, но для нас он не будет иметь значения, если мы не выиграем у Азербайджана в понедельник. Давайте пойдем поэтапно и как можно скорее отберемся на чемпионат Европы.

Хорватия вместе с Венгрией возглавляют турнирную таблицу группы E, у них по 9 очков. По 6 баллов у Словакии и Уэльса, у Азербайджана — 0.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира