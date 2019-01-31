Павел Колобков: "Инфраструктура Санкт-Петербурга готова к Евро-2020"

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что Санкт-Петербург готов к проведению чемпионата Европы-2020. По его словам, в городе сохранилась инфраструктура, построенная к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018.

- Вся инфраструктура, в том числе и временная, готова, мы ее сохранили после чемпионата мира, - цитирует ТАСС Колобкова. - Уже было несколько инспекционных визитов, и наших коллег из Союза европейских футбольных ассоциаций, в принципе, все устраивает. Уже обсуждались вопросы въезда иностранцев, система будет такая же, как и на ЧМ, - Fan ID.

Фан-зоны - ответственность правительства Санкт-Петербурга. Официальная фан-зона будет одна, уверен, что она будет так же популярна, как и на чемпионате мира.

Также министр поделился ожиданиями от выступления на турнире сборной России.

- В первую очередь надо говорить о спортивном результате, будем надеяться, что наша обновленная команда покажет хороший футбол, - сказал Колобков. - Хочу, чтобы сборная хорошо выступила в Санкт-Петербурге. В плане проведения этот турнир для нас - важное наследие чемпионата мира. Надеюсь, после этого мы получим право проведения финала Лиги чемпионов.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира и четвертьфинал Евро-2020.