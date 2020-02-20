Оргкомитет: болельщики во время Евро-2020 в Петербурге будут в безопасности

В оргкомитете российской части Евро-2020 уверены, что во время матчей в Петербурге болельщики будут в безопасности.

-Организаторы российской части Евро-2020 работают в тесном контакте с министерствами и ведомствами, отвечающими за обеспечение безопасности и порядка в период подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, — приводит заявление оргкомитета ТАСС. — Мы уверены, что, как и во время Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года, болельщики на трибунах стадиона, жители Санкт-Петербурга и многочисленные гости города будут чувствовать себя в полной безопасности и насладятся атмосферой футбольного праздника.

Ранее Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга сообщил о том, что на почту Василеостровского суда пришло письмо, в котором неизвестный угрожает «пустить волну звонков» о минировании стадиона, транспорта, гостиниц, общепита во время Евро-2020. Петербург примет четыре матча турнира: Бельгия — Россия (13 июня), Финляндия — Россия (17 июня), Финляндия — Бельгия (22 июня) и один из четвертьфиналов.