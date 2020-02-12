Олег Матыцин: «Уверен, что Евро-2020 в Санкт-Петербурге пройдет на самом высоком уровне»

Министр спорта РФ Олег Матыцин не сомневается, что Санкт-Петербург запомнится всем как один из лучших и самых ярких городов-организаторов Евро-2020.

Сегодня, 12 февраля, в Министерстве спорта Матыцин провел рабочую встречу с генеральным директором оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексеем Сорокиным и генеральным секретарем Российского футбольного союза Александром Алаевым.

Стороны обсудили ход подготовки к чемпионату Европы, матчи которого пройдут в 12 городах, в том числе в Санкт-Петербурге.

— Чемпионат Европы по футболу — грандиозное спортивное событие, 4 матча которого следующим летом пройдут в Санкт-Петербурге. Его организацией занимается высокопрофессиональная команда, отвечавшая за проведение в России чемпионата мира по футболу 2018, который ФИФА признала лучшим в истории. Уверен, что и футболисты, и болельщики запомнят Петербург как один из самых ярких и гостеприимных 12 городов, принимающих Евро-2020, — сказал Олег Матыцин.

— Олег Васильевич проявил большую компетентность в понимании деталей организации крупных международных соревнований, — отметил по итогам встречи Алексей Сорокин. — Мы наметили шаги на ближайшее время в контексте подготовки к Евро-2020. Времени осталось мало и движемся мы интенсивно.

Алексей Сорокин сообщил министру, что по итогам недавнего инспекционного визита представителей УЕФА в Санкт-Петербург эксперты дали высокую оценку городу и стадиону Евро-2020.

— Никаких проблем наши коллеги из УЕФА не увидели, можно с уверенностью сказать, что проведение в Санкт-Петербурге матчей чемпионата Европы никаких сложностей не вызовет, — добавил Алексей Сорокин. — И по продаже билетов, и по готовности объектов — стадиона, тренировочных площадок и временной инфраструктуры — мы в так называемой «зеленой зоне» — то есть у Санкт-Петербурга хорошая готовность.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля. В честь 60-летия с момента проведения первого Кубка Европы турнир в этом году примут 12 европейских городов: Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов.