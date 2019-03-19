13:00 | Футбол — Чемпионат Европы — Euro-2020

"Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно". Смолов, Кудряшов и Чалов на одном фото

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Твиттер сборной России опубликовал фото игроков национальной команды, которая начала подготовку к матчу отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. На снимке запечатлены защитник Федор Кудряшов и нападающие Федор Смолов и Федор Чалов. 

- Один Федя хорошо, два - еще лучше, а три - вообще замечательно!, - подписана фотография. 

На этой неделе сборной России предстоят две гостевых игры отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).​ 

 

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