Неманья Матич: «В ближайшие годы Португалия может стать лучшей командой мира»

Полузащитник сборной Сербии Неманья Матич считает, что его команда по делу уступила Португалии (2:4) в матче отборочного турнира Евро-2020. По его словам, португальцы могут стать одной из лучших команд мира в ближайшие годы.

— Португалия играла лучше и заслуженно победила, — цитирует A Bola Матича. — Мы забили дважды, но Португалия убила игру, осложнив нам задачу. Мы сделали все возможное, но они использовали наши тактические ошибки. Поздравляю Португалию. У португальцев всегда были отличные команды, но появились молодые футболисты, которые играют на высочайшем уровне. В ближайшие годы Португалия может стать лучшей командой мира.

Нам будет очень сложно попасть на Евро. Но мы будем бороться до конца.