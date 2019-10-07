Неделчару и Антон вызваны в сборную Румынии

Сборная Румынии назвала состав на матчи отборочного турнира Евро-2020. В команду вызваны защитник «Уфы» Йонуц Неделчару и полузащитник «Крыльев Советов» Паул Антон.

Вратари — Чиприан Тэтэрушану («Лион», Франция), Флорин Ницэ («Спарта», Чехия), Ионуц Раду («Дженоа», Италия);

Защитники — Ромарио Бензар («Лечче», Италия), Василе Могош («Кремонезе», Италия), Влад Кирикеш («Сассуоло», Италия), Адриан Рус («Фехервар», Венгрия), Ионуц Неделчару («Уфа», Россия), Драгош Григоре («Лудогорец», Болгария), Алин Тошча («Газиантепспор», Турция), Никушор Банку («Университатя»);

Полузащитники — Рэзван Марин («Аякс», Голландия), Михай Бордеяну («ЧФР Клуж»), Александру Чичалдау («Университатя»), Дан Нистор («Динамо» Бх), Паул Антон («Крылья Советов», Россия), Чиприан Деац («ЧФР Клуж»), Николаэ Станку («Славия», Чехия), Янис Хаджи («Генк», Бельгия), Александру Мирицэ («Нью-Йорк Сити», MLS), Флоринел Коман («Стяуа»);

Нападающие — Клаудиу Кешеру («Лудогорец», Болгария), Джордже Пушкаш («Рединг», Англия), Флорин Андоне («Галатасарай», Турция).

12 октября Румыния сыграет на выезде с Фарерами, 15 октября — дома с Норвегией.