Главный тренер сборной Латвии Славиша Стоянович прокомментировал разгромное поражение от команды Австрии (0:6) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— В тренировочном лагере у нас есть три или четыре занятия, — цитирует официальный сайт УЕФА Стояновича. — Мне и другим тренерам очень трудно вносить изменения в одночасье. Бельгии, Швейцарии и Австрии потребовались годы и годы, чтобы прийти к тому, что они сейчас имеют. Я не из тех парней, ищут оправдания, но являюсь реалистом.

Вначале я говорил, что в этом году будет тяжело, очень тяжело. Я не ожидал, что будет так тяжело. Мы должны смотреть правде в глаза и говорить честно друг с другом.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира