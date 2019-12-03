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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

На матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге уже раскуплено 70 процентов билетов

11:42
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Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов на мероприятии, посвященном вручению первых Fan ID, рассказал, сколько билетов на матчи Евро-2020 в Петербурге уже продано.

— Как вы знаете, недавно у нас прошла встреча с Александером Чеферином, — сказал Кириллов. — Он отметил высокий уровень подготовки Петербурга к чемпионату Европы. Стадион и другие объекты получили от членов высочайшие оценки. Отмечу, что билетов на наш стадион осталось мало, уже 70 процентов раскуплено.

Бесплатный проезд? Еще обсуждаем это. Но в дни матчей проезд по Fan ID точно будет бесплатный. (Дмитрий Зимин)

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