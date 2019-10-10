На Евро-2020 в Петербурге будет действовать Fan ID. Заявки уже принимаются
10 октября 2019, 17:05
На матчах чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге будет действовать система паспорта болельщика (Fan ID). Прием заявок на их получение уже стартовал.
Аналогичная система действовала на матчах Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Fan ID позволит болельщикам бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе проведения турнира, а иностранцам заменит визу.
Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Евро-2020 и четвертьфинал.
На матчах #ЕВРО2020 в Санкт-Петербурге будет действовать FAN ID — подробности в инфографике.— ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) October 10, 2019
? Прием заявок на получение Паспорта болельщика от обладателей билетов на матчи уже начался: https://t.co/cwNjEcK6Dj pic.twitter.com/DttkFQEXGG
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