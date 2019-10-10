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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

На Евро-2020 в Петербурге будет действовать Fan ID. Заявки уже принимаются

10 октября 2019, 17:05

На матчах чемпионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге будет действовать система паспорта болельщика (Fan ID). Прием заявок на их получение уже стартовал.

Аналогичная система действовала на матчах Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. Fan ID позволит болельщикам бесплатно пользоваться общественным транспортом в городе проведения турнира, а иностранцам заменит визу.

Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Евро-2020 и четвертьфинал.

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