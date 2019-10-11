Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил победу сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Шотландией (4:0).

Для выхода в финальный турнир россиянам в воскресенье достаточно сыграть вничью с Кипром.

— Молодцы! — написал Медведев в Twitter.

Россия — Шотландия 4:0

Молодцы! — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 10, 2019

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира