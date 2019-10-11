«Молодцы!» Медведев — о победе России над Шотландией
11 октября 2019, 00:13
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил победу сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Шотландией (4:0).
Для выхода в финальный турнир россиянам в воскресенье достаточно сыграть вничью с Кипром.
— Молодцы! — написал Медведев в Twitter.
Россия — Шотландия 4:0— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) October 10, 2019
Молодцы!
Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира
Опрос
проголосовало: 29198Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче против Шотландии?
Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра