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«Молодцы!» Медведев — о победе России над Шотландией

11 октября 2019, 00:13
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев оценил победу сборной России в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 над Шотландией (4:0).

Для выхода в финальный турнир россиянам в воскресенье достаточно сыграть вничью с Кипром.

— Молодцы! — написал Медведев в Twitter.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019: против Шотландии и Кипра
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