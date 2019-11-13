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Матч Россия — Бельгия обслужит португальская бригада арбитров

13:35
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Сборная России сыграет с командой Бельгии в отборочном матче Евро-2020. На встрече будет работать португальская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный судья встречи — Артур Диаш. Помогать ему будут Руй Тавареш и Паулу Соареш, резервный судья — Уго Мигель.

Подопечные Станислава Черчесова встретятся со сборной Бельгии в Санкт-Петербурге в субботу, 16 сентября, начало — 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы // Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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