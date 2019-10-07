Мартынович и Поляков вызваны в сборную Белоруссии на матчи с Голландией и Эстонией

Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель определился с игроками, вызванными на матчи отборочного турнира Евро-2020 против команд Голландии и Эстонии. Вызов получили защитник Александр Мартынович («Краснодар») и Денис Поляков («Урал»).

Вратари: Александр Гутор («Динамо-Брест»), Антон Чичкан (БАТЭ Борисов), Егор Хаткевич («Ислочь»).

Защитники: Александр Мартынович («Краснодар», Россия), Денис Поляков («Урал», Екатеринбург, Россия), Сергей Политевич («Кайрат», Алма-Ата, Казахстан), Олег Веретило («Динамо-Брест»), Сергей Матвейчик («Шахтер», Солигорск), Захар Волков (БАТЭ, Борисов), Никита Наумов («Жетысу», Талдыкорган, Казахстан), Николай Золотов («Витебск»).

Полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский (все — БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Динамо-Брест»), Юрий Ковалев, Макс Эбонг (оба — «Шахтер», Солигорск), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Иван Бахар, Евгений Шевченко (оба — «Минск»).

Нападающие: Денис Лаптев («Динамо-Брест»), Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович («Вараждин», Хорватия).

Матч Белоруссия — Эстония состоится 10 октября. 13 октября белорусы на выезде сыграют с голландцами.