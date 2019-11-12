Марлос и Мораес не сыграют за сборную Украины из-за травм

Полузащитник Марлос и нападающий Жуниор Мораес не сыграют в ближайших матчах за сборную Украины из-за травм, сообщает сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). При этом близок к восстановлению полузащитник команды Евгений Коноплянка, который, вероятно, сможет выйти на поле.

Сборная Украины 14 ноября сыграет товарищеский матч со сборной Эстонии в Запорожье. 17 ноября украинцы в Белграде сыграют матч отборочного турнира Евро-2020 с командой Сербии.

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