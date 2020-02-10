Манчини заявил, что в основном определился с составом сборной Италии на Евро-2020

Большая часть состава сборной Италии на Евро-2020 уже определена, заявил главный тренер итальянской команды Роберто Манчини.

— Большая часть состава на Евро-2020 уже определена, — сказал Манчини в интервью Sky Sport Italia. — Жаль, что Николо Дзаньоло получил такую травму (разрыв крестообразной связки колена — Прим. «СЭ»), потому что он мог сыграть на разных позициях, но я считаю, что у нас хороший выбор игроков и в полузащите, и в атаке. Джорджо Кьеллини идет на поправку. Он самый опытный наш игрок, другие футболисты могут положиться на него. Он очень важен для нас.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная Италии сыграет в группе А с командами Турции, Уэльса и Швейцарии.