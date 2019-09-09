Манчини верит, что тяжелые игры делают сборную Италии сильнее

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над командой Финляндии (2:1) в матче отборочного турнира Евро-2020.

— Было немного проблем, но мы сами их создали, — цитирует Rai Sport Манчини. — Доминировали в игре и легко отдавали мяч. Ребята в целом действовали очень хорошо, хотя при счете 1:1 существовали опасения.

Мы должны стараться лучше, тяжелые игры делают нас сильнее. Здорово доминировать вдали от дома, делая пять изменений в составе с последнего матча, у нас много талантливых игроков.

После следующего матча можем пройти квалификацию. Надеемся, что Олимпийский стадион будет полон, как на чемпионате Европы 1990 года, когда мы были молоды.

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира