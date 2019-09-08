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Манчини намерен сделать 4-5 изменений в составе сборной Италии на матч с Финляндией

15:26
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини — о матче со сборной Финляндии в отборочном турнире Евро-2020. Он сообщил, что планирует сделать несколько изменений по сравнению с игрой против сборной Армении (3:1).

— Думаю, я точно сделаю 4-5 изменений, потому что мне нужны более свежие ноги, — цитирует специалиста Football Italia. — Во время игры посмотрим, как все будет происходить, а также посмотрим, как игроки восстановятся за несколько часов перед стартовым свистком. У нас 22 игрока, все возможно. Лоренцо Пеллегрини вместо Бареллы? Возможно. Стефано Сенси выйдет вместо Марко Верратти, это точно, потому что Верратти дисквалифицирован.

Матч Финляндия — Италия начнется в 21.45 по московскому времени.

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