Магомед Оздоев: «Эмоции после гола Фернандеса? Облегчение»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.

— Понимали, что Казахстан — непростой соперник, — сказал Оздоев в эфире «Матч премьер». — Мы готовились, тренерский штаб разобрал сильные и слабые стороны команды. Мы гнули свою линию, забили гол. рады, что выиграли. Главное было набирать 3 очка.

Тренеры выбирали состав, они знали, кто и как будет играть против соперника. Думаю, каждый, кто вышел на поле, делал все возможное.

— Какие у вас были эмоции, когда Мариу забил?

— Облегчение. Поняли, что не упустим победу.