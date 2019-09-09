Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы   //    Euro-2020

Магомед Оздоев: «Эмоции после гола Фернандеса? Облегчение»

9 сентября 2019, 23:59

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев прокомментировал победу над Казахстаном в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0). Единственный мяч провел Мариу Фернандес на 89-й минуте.

— Понимали, что Казахстан — непростой соперник, — сказал Оздоев в эфире «Матч премьер». — Мы готовились, тренерский штаб разобрал сильные и слабые стороны команды. Мы гнули свою линию, забили гол. рады, что выиграли. Главное было набирать 3 очка.

Тренеры выбирали состав, они знали, кто и как будет играть против соперника. Думаю, каждый, кто вышел на поле, делал все возможное.

— Какие у вас были эмоции, когда Мариу забил?

— Облегчение. Поняли, что не упустим победу.

Россия — Казахстан

Опрос

проголосовало: 10818
Все опросы
Кто был лидером сборной России в матче отбора Евро-2020 с Казахстаном?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России в сентябре-2019: против Шотландии и Казахстана




Прямой эфир
Прямой эфир