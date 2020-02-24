Люк Шоу: «Мечтаю попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, что хочет попасть в заявку сборной Англии на чемпионат Европы-2020.

— Концовка сезона очень важна для «Манчестер Юнайтед», ведь мы хотим закончить сезон в четверке лучших, а еще было бы неплохо завоевать какой-нибудь трофей, — приводит Sky Sports слова Шоу. — К тому же, не буду врать, что не думал об этом — я хочу попасть в заявку сборной Англии на Евро-2020. Об этом мечтает каждый игрок. Мое дело — упорно трудиться, а главный тренер сборной Гарет Саутгейт сделает выбор. Я буду уважать любое его решение.

На счету 24-летнего Шоу 8 матчей за сборную Англии, последний раз игрок появлялся на поле в составе национальной команды в сентябре 2018 года в матче Лиги наций против Испании (1:2). С 2019 года главный тренер англичан Гарет Саутгейт не вызывает защитника «МЮ», предпочитая ему Бена Чилуэлла из «Лестера» и Дэнни Роуза, который выступает за «Ньюкасл» на правах аренды из «Тоттенхэма».