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Литва — Португалия: стали известны стартовые составы команд

10 сентября 2019, 20:45
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Сборные Литвы и Португалии объявили стартовые составы на матч отборочного турнира Евро-2020.

Состав Литвы: Шеткус, Паленис, Гирдвайнис, Лаукжемис, Шимкус, Миколюнас, Сливка, Куклис, Вербицкас, Андрюшкявичюс, Воробьев.

Состав Португалии: Руй Патрисиу, Рубен Диаш, Рафаэл Геррейру, Фонте, Роналду, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш, В. Карвалью, Рубен Невеш, Жоау Канселу, Жоау Феликс.

Литва — Португалия

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

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